Arsenal vs Newcastle United EN VIVO por la fecha 5 de la Premier League

La escuadra de Arsenal visitará este viernes 15 de septiembre al conjunto de Newcastle en el Estadio St James'Park a las 09:00 horas (peruana) EN VIVO ONLINE LIVE STREAMING por la jornada 5 de la Premier League, la cuál será transmitida por DIRECTV SPORTS, Sky HD Sky Planeta Fútbol y beIN Sports.

En duelo de entrenadores españoles: Unai Emery (Arsenal) y Rafael Benítez (Newcastle); se inicia un nuevo capítulo entre Arsenal vs Newcastle. El primero buscará enderezar su accidentado inicio en la Premier League: cuatro fechas, dos derrotas y dos victorias.

Lamentablemente, el ex técnico del Paris Saint-Germain sufrirá la sensible baja de cuatro jugadores: Kolasinac, Jenkinson, Koscielny y Maitland-Niles. No obstante, Unai podría respirar tranquilo debido a que el receso por fecha FIFA le habría otorgado la facilidad para que el plantel Gunner entienda su filosofía: cree en que superarán este duro comienzo.

A Rafael Benítez también le cayó como anillo al dedo el receso en la Premier League. El ex estratega del Liverpool no la tiene nada fácil ya que no ha podido conocer la victoria en estas cuatro primeras jornadas. Solo un empate impida que sea el colero de la tabla pero no está muy lejos de llegar allí.

"Este tipo de semanas son muy difíciles porque tienes jugadores que vuelven, así que tienes que controlar a todos y ver cómo se sienten", detalló el Rafa, quién a su vez, admitió que dos jugadores volverían al once inicial. "Los jugadores aquí, tenemos entrenamiento de Shelvey y Ritchie, así que no hay grandes problemas. Todos estaban entrenando con más o menos problemas, pero tenemos que decidir ahora quién puede jugar, quién no".

POSIBLES ALINEACIONES DEL ARSENAL VS NEWCASTLE POR LA JORNADA 5 DE LA PREMIER LEAGUE

Arsenal: Cech; Bellerín, Mustafi, Papastathopoulos, Monreal; Torreira, Xhaka, Özil, Ramsey, Aubameyang; Lacazette.

DT: Unai Emery.

Newcastle United: Dubravka; Yedlin, Lascelles, Clark, Dummett; Shelvey, Diamé, Pérez, Ritchie, Kenedy; Rondón.

DT: Rafael Benítez.

GUIA CANALES - PAISES

Perú: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Peru

Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes

Chile: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Chile

Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes

El Salvador, Honduras, Costa Rica, Guatemala, Panamá: SKY Planeta Fútbol, Flow Sports App, Flow Sports Premier, Sky HD

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Play Deportes

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes

Estados Unidos: SiriusXM FC, NBC Sports Gold

INTERNET: ¿DÓNDE SEGUIR EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE EL ARSENAL VS NEWCASTLE UNITED?

