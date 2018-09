Pep Guardiola tuvo candente debate con Diego Simeone por un increíble motivo

Pep Guardiola y Diego Simeone son dos entrenadores que practican filosofías muy distintas en los equipos de fútbol que manejan. Mientras el catalán apuesta por la posesión, el buen toque y el ataque, el 'Cholo' apuesta más por un fútbol conservador, defensivo por altamente efectivo.

Bajo este escenario el otrora estratega del Barcelona reveló en la 'Casa del Fútbol', programa de Jorge Valdano, el debate que sostuvo con su par del Atlético Madrid sobre los estilos de juego que practican en sus equipos.

"Me encantó, porque hablamos, y le dije mira esto, lo otro… pero él me frenó y me respondió: A mí esto no me gusta, lo siento. Yo me dije: "¡Hostia, qué bueno! De eso se trata el fútbol"", sostuvo Pep.

Por otro lado el Manchester City de Guardiola se alista para enfrentar mañana al Fulham en el Etihad Stadium por la quinta jornada de la Premier League, en donde están obligados a seguir ganando para no alejarse de los primeros lugares.