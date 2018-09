José Mourinho le abre las puertas al marfileño Eric Bailly

No hay que tener una bola de cristal para darse cuenta que Eric Bailly ya no goza de titularidad y respaldo por parte de José Mourinho, entrenador del Manchester United. Es más, el propio técnico le habría comunicado que ya no figura en sus planes.

Ante ello, el Liverpool y Arsenal están atentos a su situación y buscarán ficharlo en el próximo mercado invernal. En tienda 'diabla' no podrían trabas a su salida, debido a que se trata de un jugador que se la pasa más en la enfermería que en el terreno de juego.

Según informa 'The Guardian', Bailly ha perdido la confianza de José Mourinho. Si bien el marfileño arrancó de titular en las primeras dos fechas, la suerte no le ha sonreído en las últimas tres jornadas (ante el Tottenham no fue convocado) de la Premier League.

Todo esto se resume a que 'The Special One' está viendo otras opciones para reforzar su zaga. El luso quiere a un defensor experimentado para que sea el socio ideal de Christopher Smalling.

EL DATO:

En 2014, Eric Bailly debutó en el Espanyol. El marfileño solo disputó 5 partidos en el combinado hispano.