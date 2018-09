Hijo de Francesco Totti brindó lección de Fair Play al mundo [VIDEO]

Cristian Totti, hijo del mítico volante italiano Francesco Totti, protagonizó un resaltante hecho en un encuentro disputado en la Madrid Football Cup, un torneo internacional de fútbol base. El joven delantero defiende los colores del AS Roma, club donde su padre es una leyenda viviente.

Una jugada dividida generó que Cristian el fortuito choque entre él y el portero del equipo rival, lo que le dejó la arco a disposición para que pueda añadir el gol. Lejos de hacer ello, Totti prefirió detener la jugada para ver el estado en el que se encontraba el jugador rival, mientra sus compañeros de equipo prefirieron ir a beber agua.

"Le pedí disculpas, solo me interesaba que él estuviera bien, no me importaba anotar", detalló Cristan Totti tras ser entrevistado por los medios de prensa quienes saludaron el gran gesto que tuvo. Reveló, también, haber recibido las gracias del jugador rival por haberse preocupado por su estado de salud.

Esta acción ha sido aplaudida por todo el mundo y su padre, Francesco, es el que más gozo tiene de esta situación. Según los directores técnicos de las divisiones inferiores de la AS Roma, Cristian tiene un futuro prometedor. Todo hace indicar que sí y, con buenas prácticas, qué mejor ejemplo puede tener el fútbol italiano.

EL DATO

Francesco Totti es considerado uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol. Fue campeón mundial con Italia en la Copa del Mundo de Alemania 2006.