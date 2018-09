¡Lo último! Hijo de Maradona jugará en la Quinta División italiana

Uno de los hijos de Diego Armando Maradona sorprendió al hacer público el nuevo destino de su carrera futbolística, nada menos que en un club italiano, en el que espera conseguir su despegue, al mismo estilo del ‘Pelusa’.

Diego Maradona Sinagra, de 31 años, anunció que estaría jugará en Formia, club de la Quinta División de Italia, luego de estar casi un año de ‘para’, tras culminar romper vínculo con Afro-Napoli United, donde estuvo menos de una temporada.

Como se recuerda, Diego Maradona Jr. mantiene una buena relación con su padre, desde el 2016, cuando el entrenador de Dorados de Sinaloa, aceptó su paternidad tras varios años de negación a la mamá del futbolista, Cristiana Sinagra.

Diego Armando Maradona Sinagra debutó en el AS Cervia de Italia, el 2004, desde entonces perteneció a 13 equipos de italianos (Internapoli FC, ASD Quarto, Venafro Calcio, US Boys Caivanese, ASD Quarto, Forio Calcio, US Arzanese, San Sebastiano FC, ASD San Giorgio, ASD Oplonti Pro Savoia, ASD Quartograd, Afro-Napoli United) pero no consiguió ser contratado por algún club de la Serie A.

EL DATO

Por su parte Diego Armando Maradona debutó como entrenador de Dorados de Sinaloa con una victoria de 4-1 ante Cafetaleros. El próximo rival serán Alebrijes de Oaxaca.