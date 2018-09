Ricardo Gareca: "Que Lionel Messi no esté en Argentina es una joda"

Ricardo Gareca concedió este viernes una entrevista a TyC y se refirió a diferentes temas, como la Selección Peruana o el presunto interés de Argentina por él. Sin embargo, hubo una peculiar respuesta cuando le consultaron sobre Lionel Messi.



Gareca se pronunció sobre la ausencia de Messi en la nueva Selección Argentina y consideró que eso es como un chiste.

"No, yo no puedo decir eso. Pero que Messi no esté en la Selección Argentina es una joda. Sinceramente te lo digo", manifestó el estratega.



Luego de ello, consideró que en Argentina debe considerar a los mejores jugadores.



"Argentina tiene que poner a los mejores jugadores. Yo hablo en general de Sudamérica. Se ha perdido conciencia de lo que es Sudamérica. Los europeos dependen de los sudamericanos, pero los sudamericanos no de los europeos", agregó.



"Tengo el orgullo de pertenecer a los sudamericanos y no me gusta que se pierda esa línea. Todas las cosas que se han hablado de Argentina...Argentina es un país ganador", sentenció.