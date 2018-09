Las emotivas palabras de Claudio Pizarro tras victoria de Werder Bremen ante Augsburgo

Tras demostrar que su vigencia no tiene caducidad, Claudio Pizarro celebró la victoria del Werder Bremen sobre Augsburgo por 3-2, en el que contribuyó con la asistencia del segundo tanto para los ‘verdolagas’, y reconociendo que esta vez la efectividad estuvo de su lado.

“Hoy no hemos tenido tantas ocasiones como otras veces, pero hemos estado más efectivos. Obviamente el error del portero nos favoreció, pero estamos muy contentos de lograr los tres puntos“, declaró el ‘Bombardero de los Andes’.

Asimismo, Claudio Pizarro expresó su felicidad de aparecer en el once titular por primera vez en la temporada de la Bundesliga, duelo en el que, tuvo más minutos después de su paso por Colonia. “Me sentí muy bien. No he jugado tanto durante mucho tiempo", manifestó.

🎙 @pizarrinha: "Hoy no hemos tenido tantas ocasiones como otras veces, pero hemos estado más efectivos. Obviamente el error del portero nos favoreció, pero estamos muy contentos de lograr los tres puntos.“



#⃣ #FCASVW

💚 #Werder pic.twitter.com/lpVQs68g5f — SV Werder Bremen ES (@werderbremenES) 22 de septiembre de 2018

Por su lado, el mediocampista del Werder Davy Klaassen, aseguró que ya está concentrado en la próxima fecha del torneo alemán. "La de hoy fue una victoria afortunada con el error del portero rival. Pero así es el fútbol. Ahora vamos a preparar a conciencia el partido contra el Hertha. Queremos lograr otra victoria en casa“, declaró.

EL DATO

En la jornada 5 de la Bundesliga, Werder Bremen de Claudio Pizarro medirá fuerzas ante Hertha Berlín. Hasta el momento ocupa el cuarto lugar de la tabla con 8 puntos.