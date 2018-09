¿Claudio Pizarro tendría partido de despedida con la selección peruana? te lo contamos

Claudio Pizarro -dicen sus defensores- no necesitó jugar un Mundial para demostrar su grandeza. Fueron muchos los que no disputaron la Copa del Mundo y sobreviven en el tiempo; y “Pizza” será uno de ellos.

En la selección peruana, el “Bombardero” jugó 85 partidos y anotó 20 goles. Un promedio de 0.24. De ahí en adelante, los rumores de volver se desvanecieron. “Pizza” no se enfundó la Bicolor y su despedida con la “sele” no motiva a la FPF ni al comando técnico. No hay consenso para armarle una despedida.

Claudio Pizarro quería jugar contra Holanda y Alemania, pero Ricardo Gareca no lo convocó.“Fue decepcionante y difícil de comprender (no jugar el Mundial), pero tenía que aceptar la decisión del DT. ¿Por qué me tendrían que llamar ahora?”, respondió “Pizza”, agrietando la relación entre ambos .

Por ahora, Claudio Pizarro vive un segundo aire en su carrera con el Werder Bremen donde tiene contrato por una temporada. Viene teniendo minutos en la Bundesliga y para el 2019 tendría preparado jugar un amistoso vistiendo la camiseta de los 'lagartos' enfrentado a Alianza Lima en un partido de despedida.

EL DATO

Claudo Pizarro, en los 22 años de carrera, lleva marcado 311 goles con los equipos que jugó.