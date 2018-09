Ander Herrera termina contrato con el Manchester United. El Barcelona y otros equipos lo pretenden

Ander Herrera es uno de los elementos más importantes del Manchester United, sin embargo, todo apunta que no renovará su vínculo con el cuadro británico y son varios los equipos que lo pretenden, la mayoría de su natal España.

Recordemos que según reglamentación FIFA, cualquier futbolista que acaba contrato en junio 2019, puede negociar a partir de enero. Entre los equipos que pretenden al volante figuran el Barcelona, Atlético Madrid, Valencia y Athletic de Bilbao, según Mundo Deportivo.

A sus 29 años ha llegado a su madurez futbolística con José Mourinho, quien lo ha colmado de elogios tanto a él, como a su compatriota Juan Mata. No quiero dejarlo ir fácil. "Incluso cuando no juegan mucho o no salen de titulares, por lo que representan y por su carácter son jugadores únicos y no tengo intención alguna de perderlo", dijo.

Recordemos que Herrera fue elegido mejor jugador del año de su equipo en 2017 y el MVP de la final de la Europa League 2017 en la que los ‘diablos rojos’ se impusieron al Ajax por 2-0.

EL DATO

Ernesto Valverde ya dirigió a Ander Herrera en el Athletic Bilbao.