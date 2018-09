Loris Karius no perdona a Sergio Ramos: “Nunca se disculpó conmigo”

Al parecer, el episodio de la final de la Champions League, entre Loris Karius y Sergio Ramos se mantiene en vigencia, y es que, cuatro meses después del partido entre Real Madrid y Liverpool, el portero aseguró que el resultado pudo ser influido por las actuaciones del capitán ‘merengue’.

"Nadie podrá saber nunca la relación que hubo entre las secuelas que sufrí tras el choque y los errores que cometí posteriormente en el campo. No es una excusa, es sólo una explicación", enfatizó el guardameta del Besiktas.

Según Loris Karius, el golpe que recibió en la cabeza por Sergio Ramos fue determinante en la victoria de Real Madrid, sin embargo, su molestia pasa más por la falta de aceptación de responsabilidad por el defensa.

"No sé si Sergio Ramos me lesionó a propósito. Sólo él lo sabe, pero no es importante. No obstante, nunca se disculpó conmigo. Los reconocimientos que me hicieron mostraron que sufrí una discapacidad visual. En condiciones normales es difícil que hubiera cometido esos errores", sentenció.

EL DATO

El informe médico a Loris Karius reveló que el portero habría sufrido una lesión en la cabeza que afectó su capacidad. "Tras exámenes físicos y mediciones objetivas, concluimos que el señor Karius sufrió una conmoción durante el partido del 26 de mayo de 2018", informan.