Liverpool vs Chelsea EN VIVO: Por la Tercera ronda [Capital One Cup]

Es probable que Jurgen Klopp, director técnico de Liverpool, cambie su escuadrón cuando reciban al Chelsea por el fabuloso choque de la tercera ronda de la Copa Carabao o 'Capital One Cup', el día de mañana miércoles 26 de septiembre ante el 'Blue' en Anfield Road, en vivo por ESPN. También espera que el Chelsea FC tome las variantes respectivas para la próxima ronda de esta ronda que los uno en un duelo.

El director técnico italiano Maurizio Sarri, está tentado para armar un equipo titular muy interesante, cambiando porque el fin de semana no fue muy bueno el equipo que terminó empatando 0-0 con West Ham, perdiendo así la chance de seguir siendo un equipo puntero de Premier League.

Sarri con este nuevo reto en 'Los Blues', intenta competir tanto a nivel nacional como en todo el continente Europa esta temporada, las diversas competencias que tiene este año pintan para que Sarri afronte como la historia del cuadro londinense exige, aunque está dispuesto a mantener a sus jugadores clave frescos y libres de lesiones para este duelo frente al United.

Según informa la prensa inglesa, por ahora se espera que jugadores rutilantes como el belga Eden Hazard y francés campeón del mundo, N'Golo Kanté, descansen en una noche libre acompañando a sus compañeros pero desde las graderías, aunque no se puede asegurar un pensamiento de Sarri debido a que podría optar por descansar la totalidad de su primer equipo, es una incertidumbre.

Por su parte el local confirmó que Simon Mignolet reemplazará a Alisson en el pórtico del Liverpool, esta será su primera aparición en la temporada significado una chance que sirve para darle competencia a sus porteros. El defensa holandés Virgil van Dijk será evaluado cuidadosamente por Liverpool antes del choque, pero no se esperará hasta última hora al potente central, por lo que arriesgar no es una opción por el tiempo que pueda tomar recuperarse de una lesión.

Liverpool ha ganado solo dos de sus últimos 14 juegos contra el Chelsea en todas las competiciones. Esta es la octava convocatoria de Copa de la Liga entre Liverpool y Chelsea, la primera en la tercera ronda desde noviembre de 2000, cuando los 'reds' ganaron 2-1 en Anfield con goles de Danny Murphy y Robbie Fowler.

POSIBLES ALINEACIONES:

XI Chelsea: Kepa; Zappacosta, Christensen, Cahill, Palmieri; Ampadu, Loftus-Cheek, Barkley; Moses, Hudson-Odoi; Morata.

XI Liverpool: Mignolet; Clyne, Gomez, Matip, Moreno; Fabinho, Keita, Milner; Shaqiri, Origi, Sturridge.

FECHA, HORA Y ESCENARIO DEL REAL MADRID VS ESPANYOL:

Fecha: Miércoles 26 de septiembre de 2018

Hora: 13:45 hora peruana.

Escenario: Anfield Road.

GUIA CANALES - PAISES

Perú: ESPN Play Sur, ESPN3 Sur.

Argentina: ESPN Play Sur, ESPN3 Sur.

Bolivia: ESPN Play Sur, ESPN3 Sur.

Chile: ESPN Play Sur, ESPN3 Sur.

Colombia: ESPN Play Sur, ESPN3 Sur.

Ecuador: ESPN Play Sur, ESPN3 Sur.

España: ESPN Play Sur, ESPN3 Sur.

Paraguay: ESPN Play Sur, ESPN3 Sur.

Venezuela: ESPN Play Sur, ESPN3 Sur.

Uruguay: ESPN Play Sur, ESPN3 Sur.

Estados Unidos: ESPN+.

INTERNET: ¿DÓNDE SEGUIR EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE EL LIVERPOOL VS CHELSEA?

En Internet, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro entre Liverpool vs Chelsea. Además, podrás ver el resumen al finalizar el cotejo.