Chelsea vs Liverpool EN VIVO: con Salah y Hazard por la Premier League

Chelsea y Liverpool se verán las caras este sábado 29 de septiembre en el Stamford Bridge en un partido correspondiente a la séptima jornada de la Premier League. La transmisión se desarrollará EN VIVO ONLINE EN DIRECTO a partir de las 11.30 a.m. (hora peruana) por señal de DirecTV y las incidencias a través de Libero.pe.

El cuadro dirigido por Jürgen Klopp llega al choque con una sed descomunal de revancha debido a que quedaron eliminado de la Copa de la Liga a mitad de semana justamente ante los ‘Blues’ por un marcador de 2-1. El técnico alemán podrá a su tridente ofensivo comando por Mohamed Salah seguido por Sadio Mané y un recuperado Roberto Firmino.

Cabe mencionar que el holandés Virgil Van Dijk aún es duda contra el conjunto londinense, pero lo esperarán hasta último minuto. "Tenemos que esperar, aún no ha entrenado con el grupo. Es un jugador de clase mundial y no contar con él no es bueno. Si no puede jugar tenemos opciones para reemplazarle”, manifestó el entrenador del Liverpool.

Sin embargo, Klopp no pondrá al mismo equipo que el pasado miércoles y Alisson volverá a la portería; así como Andrew Robertson y Alexander-Arnold en las bandas. En el medio del campo, Georginio Wijnaldum, Jordan Henderson y Fabinho también regresarán a la titularidad.

Chelsea, por su parte, se juega la punta del torneo debido a que una victoria lo dejaría como líder de la tabla; está a solamente dos puntos del Liverpool, que continúa invicto con seis triunfos. La fecha pasada los ‘azules’ empataron sin goles en su visita ante West Ham.

‘It’s very difficult to compare Hazard with other players. He is a genius. He is unique.’ - Maurizio Sarri 👌https://t.co/MSJ8stVFQm — Chelsea FC (@ChelseaFC) 28 de septiembre de 2018

Maurizio Sarri pondrá en la oncena inicial a Hazard y sacará a Olivier Giroud en lugar de Álvaro Morata. Hay que mencionar que el DT italiano solo conoce las victorias; aún no ha perdido ni una vez desde su llegada. Por otro lado, la última vez que se enfrentaron fue la temporada pasada y el marcador quedó a favor del conjunto de la capital inglesa.

HORARIOS DEL CHELSEA VS LIVERPOOL

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 11.30 a.m

Estados Unidos: 11.30 a.m (ET) / 98.30 a.m(PT)

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 10.30 a.m

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 12.30 p.m

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 12.30 p.m

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 6.30 p.m

CANALES DEL CHELSEA VS LIVERPOOL

Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes

Brasil: ESPN Brasil, Watch ESPN Brasil

Chile: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Chile

Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes

Costa Rica: Sky HD, SKY Planeta Fútbol

República Dominicana: Flow Sports 1, SKY Planeta Fútbol, Sky HD

Ecuador: IRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Ecuador

El Salvador: Sky HD, SKY Planeta Fútbol

Francia: RMC Sport 1, RMC Sport en direct

Alemania: DAZN

Guatemala: Sky HD, SKY Planeta Fútbol

Honduras: SKY Planeta Fútbol, Sky HD

Italia: SKY Go Italia, Sky Sport Football

Jamaica: Flow Sports 1, Flow Sports App

México: SKY Planeta Fútbol, Sky HD

Países Bajos: Ziggo Sport Select, Ziggo Sport 14

Nicaragua: Sky HD, SKY Planeta Fútbol

Panamá: SKY Planeta Fútbol, Flow Sports 1, Sky HD, Flow Sports App

Perú: DIRECTV Sports Peru, DIRECTV Play Deportes

Portugal: Sport TV2

Puerto Rico: DIRECTV Sports Puerto Rico

España: #Vamos

Trinidad y Tobago: Flow Sports 1, DIRECTV Sports Caribbean, Flow Sports App

Reino Unido: BT Sport 4K UHD, BT Sport 1, BT Sport Live, TalkSport Radio UK

Estados Unidos: NBC Sports Live, SiriusXM FC, NBCSports.com, Telemundo, NBCSN, Telemundo Deportes En Vivo

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes

Venezuela: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Venezuela