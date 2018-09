Eden Hazard reconoció que quiso jugar en Real Madrid

Desde la partida de Cristiano Ronaldo del Real Madrid, el jugador más atractivo para suplir esa plaza fue Eden Hazard, y a pesar de sus esfuerzos del club ‘menregue’, Chelsea no se inmutó y retuvo a su máxima figura, sin embargo, el delantero belga reconoció que su deseo era lucirse en la Liga Santander.

“Te diré la verdad, tras el Mundial me quería marchar porque mi sueño es jugar en España”, expresó Hazard a ‘BT Sport’, al ser consultado sobre la posibilidad de pertenecer al equipo de Julen Lopetegui, pero la negativa del equipo inglés, impidieron que se concrete.

“Cuando hablé con el club y el entrenador dije ‘ok, si no queréis que me marche me quedo sin problema’. Estoy feliz aquí y creo que fue la decisión correcta”, manifestó el ‘Duque’ al hacer el ánalisis de sus números en lo que va de la temporada. Pues es goleador de la Premier League.

Asimismo, contó que su vínculo con el Chelsea tiene dos años de vigencia, aunque no niega ni afirma quedarse en las filas de los ‘bleus’. “Me quedan dos años más de contrato. Puedo firmar uno nuevo o quizá no. No lo sé”, sentenció.

EL DATO

En el reciente partido de Chelsea, Eden Hazard anotó el sexto gol en la temporada. El encuentro terminó con empate de 1, ante Liverpool.