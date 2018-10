Gary Lineker: "Lionel Messi no es humano, es el que todo lo ve y juega a la vez" [VIDEO]

La previa del partido entre Barcelona y el Tottenham deja a muchos personajes históricos del fútbol mundial con opinión respecto a este cotejo de UEFA - Champions League. Uno de ellos es Gary Lineker que habló con 'BarcaTV' y se soltó en palabras de elogio para Lionel Messi, al punto de compararlo con un semidiós.

“Siempre he dicho que Messi es el mejor jugador que nunca se ha puesto unas botas de fútbol. Cuando le veo jugar todavía alucino con algunas cosas que hace. Es como si estuviese viendo el partido desde arriba, mientras lo juega. Es el mejor regateador, es el más imaginativo, es uno de los más habilidosos y uno de los mejores pasadores que he visto”.

Continuando con mayores menciones de fanatismo para el '10' del Barcelona porque lo señaló como 'un incomparable': “Si juntamos todas sus características, tienes a alguien que francamente no es humano. Es un jugador de equipo que no hace teatro, no se tira, no cae en provocaciones. En el fondo, es un grandísimo ejemplo por el mundo del fútbol para todos los jóvenes que practican este deporte’’.

Sobre el partido entre Tottenham y Barcelona, clubes donde supo jugar y sobresalir contó que está dividido: “Animaré a los dos equipos, he estado tres años en el Barca y en el Tottenham. Será un partido apasionante y podré celebrar los goles de los dos. El Tottenham es un buen equipo, no tiene la experiencia ni el estatus de un equipo como el Barca, pero tiene un grupo de jugadores muy compactos, con grandes nombres como Dele Alli o Harry Kane”.

EL DATO:

Gary Lineker ganó el trofeo de 'Goleador' en el Mundial de México 1986.