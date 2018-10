Revisa las cuotas de las casas de apuesta para los partidos de la segunda jornada de Champions League

Este martes y miércoles se disputa la segunda fecha de la Champions League y si confías en tu capacidad para pronosticar el ganador de los partidos más importantes de la jornada podrías ganar dinero gracias a las casas de apuesta como Betsson.

Bayern Múnich recibe al Ajax y todo apunta a una victoria fácil de los bávaros, sin embargo, en caso los 'tulipanes' se impongan en el Allianz Arena y apuestes por ello ganarías hasta 18 veces más el monto invertido.

El Real Madrid es favorito para imponerse al CSKA Moscú en Rusia, sin embargo, si crees que el cuadro local puede dar golpe juegas por una ganancia de más de seis veces.

Mientras Barcelona tiene una ligera ventaja en los pronósticos sobre el Tottenham, aunque debemos tomar en cuenta que el cuadro 'culé' solo ganó tres de sus últimos 10 partidos como visitante en Champions League.

ESTAS SON LAS CUOTAS DE BETSSON PARA LOS PRINCIPALES PARTIDOS DE LA FECHA 2:

-Bayern Munchen 1.20 vs Ajax 18.00. Empate 8.00

-CSKA Moscu 6.20 vs Real Madrid 1.61. Empate 4.15

-Manchester United 1.69 vs Valencia 5.80. Empate 3.90

-Tottenham 3.45 vs Barcelona 2.09. Empate 3.95

-Napoli 3.60 vs Liverpool 2.13. Empate : 3 65

EL DATO

La final de la presente Champions League se jugará el 1 de junio del 2019 en el estadio Wanda Metropolitano de Madrid.