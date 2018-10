Presidente del Barcelona dejó abierta la posibilidad que Pep Guardiola regrese al club catalán

Pep Guardiola dirigió al primer equipo del Barcelona entre 2008 y 2012, siendo para muchos críticos las cuatro temporadas más gloriosas de la historia del club. Hoy el presidente del club azulgrana dejó abierta una posible vuelta del técnico nacido en Sampedor, una localidad catalana.

El actual entrenador del Manchester City ha dicho en varias oportunidades que no regresaría al Barcelona, pero luego de las palabras de Josep Maria Bartomeu, los fanáticos del cuadro 'culé' aún tiene alguna esperanza de volver a tener a Pep.

Eso sí, en un eventual retorno al club de Cataluña, este sería para dirigir en las divisiones menores y no al primer equipo. "El otro día leí que le gustaría en un futuro hacerse cargo de La Masía, me parece perfecto. Eso es lo que ya le ofrecimos cuando nos dijo que se quería ir porque estaba cansado a causa de la presión", dijo el mandamás del Barça en una entrevista al diario The Times, quien agregó que Guardiola "es un genio y tiene las puertas abiertas"

Recordemos que en su etapa como estratega del Barcelona, Josep Guardiola conquistó 14 títulos y en el 2009 ganó el sextete (Champions, La Liga, Copa del Rey, Supercopa de Europa, Supercopa de España y Mundial de Clubes)

EL DATO

Entre los trofeos que ganó con el Barcelona, Pep Guardiola alzó dos veces la Champions League: 2009 y 2011. El máximo título continental no lo volvió a conquistar, ni con el Bayern ni el Manchester City.