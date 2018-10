Josep Maria Bartomeu: “Messi acabará su carrera en el Barcelona”

Josep Maria Bartomeu, presidente de Barcelona, dejó en claro que la partida del mejor elemento del equipo, Lionel Messi, no es ni siquiera una posibilidad. Pues su intención es que la ‘Pulga’ termine su carrera con la camiseta del ‘Barca’.

“Messi acabará su carrera en el Barcelona. Él no quiere irse y nuestro proyecto es el de convertirle en un ‘one-club man’ y rodearle de grandes jugadores. No queremos vender a los grandes jugadores que tenemos”, declaró a ‘The Times’.

Asimismo, Bartomeu sorprendió al reconocer que encuentra difícil el fichaje de Paul Poga, y es que, reconoce que sacarlo de Manchester United será más que difícil, por lo que, no le sorprendería que se mantenga por mucho tiempo más en el club de la Premier League.

“No son ciertos los rumores respecto a que ofrecimos al United a Yerry Mina, André Gomes y dinero por Pogba. No hablé de ese tema con Ed Woodward. Sólo son rumores. Cuando un club no quiere vender, no vende. Y creo que Pogba seguirá mucho tiempo en el United porque los grandes equipos quieren mantener a sus jugadores”, expresó.

Finalmente, confesó cuál es la consigna del Barcelona. “El principal objetivo siempre del Barcelona es LaLiga, aunque la Champions es un objetivo atractivo. El curso pasado perdimos un partido en cada una de las tres competiciones que jugamos y perdimos la Champions. Fue una gran temporada”, sentenció.

EL DATO

Este miércoles 3, Barcelona enfrentará a Tottenham en la segunda fecha de la Champions League.