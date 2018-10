Pedro Gallese: "Que se pongan de acuerdo Boca y Veracruz, yo estoy entusiasmado" [VIDEO]

Oportunidad de oro es la que tendría Pedro Gallese para mostrarse en un fútbol de alta competencia, como es la Superliga Argentina, así lo hizo saber él mismo cuando conversó con la cadena internacional de información en Argentina; Fox Sports y su programa estelar '90 minutos de fútbol'.

Ahí fue entrevistado por 'El Pollo' Vignolo, donde se habló de diversos temas pero enfocados netamente en el ambiente de su posible llegada al Club Atlético Boca Juniors: "Yo hasta el momento no sé más de lo que sale en la prensa y lo que me dice mi representante que todavía están hablando entre los dos clubes, que me mantenga tranquilo y espere cualquier situación", respondió ante el saludo de bienvenida que recibió y el planteamiento de una posible llegada.

Las preguntas fueron subiendo de nivel y fueron más directas, yendo por el lado de si le gustaría a Gallese verse vestido de 'xeneize': "Claro que me gustaría, todo jugador quiere llegar a un equipo grande como es Boca, es un grande de Sudamérica y me gustaría mucho". Bastante claro Gallese sabiendo que el proceso de fichaje avanza pero sin mayores detalles al respecto.

Además, Pedro Gallese -actual portero de Veracruz-, señaló su actualidad en el torneo mexicano: "Yo estoy atajando en mi equipo, mi contrato termina todavía hasta junio del próximo año. De ponerse de acuerdo las dos partes, los dos clubes, para mí no hay ningún problema, yo si estoy entusiasmado de llegar a un grande y solamente será de tener paciencia".

Así es como desarrollo Pedro Gallese toda su actualidad deportiva, emociones embarcadas por ser tentado desde 'Casa Amarilla'. Esto motiva mucho al portero titular indiscutible para Ricardo Gareca, el guardameta de la Selección Peruana tiene claro que todo el trabajo está fuera de su alcance, su único aporte será la tranquilidad y el buen rendimiento mientras esto suceda.

EL DATO:

Pedro Gallese llegó a los 'Tiburones de Veracruz', procedente de Juan Aurich de Chiclayo.