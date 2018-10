Pep Guardiola afirma que Kylian Mbappé no llegará al Manchester City [VIDEO]

Los rumores sobre el destino de Kylian Mbappé han crecido en los últimos meses, siendo varios clubes importantes de Europa los más interesados. En la última semana, el atacante francés fue vinculado con el Manchester City de Inglaterra, equipo que resultó campeón, mostrando un gran nivel, en la temporada pasada de la Premier League.

Según ha informado la prensa del viejo continente, los ciudadanos estarían dispuestos a pagar 260 millones de dólares por el hábil delantero. Sin embargo, el entrenador del equipo, Josep 'Pep' Guardiola, ha negado dicha posibilidad en la conferencia de prensa previa al duelo con Hoffenheim por la fase de grupos de la Champions League.

“Eso no va a suceder, a veces no entiendo de dónde vienen esas noticias. El Manchester City no tiene, o al menos no va a gastar, el dinero que Mbappé puede valer o el PSG crea que vale. El PSG no va a vender este tipo de jugadores a otro equipo en los próximos años, o eso creo yo al menos”, explicó el entrenador español.

“Así que eso no va a suceder. Kylian Mbappé no va a venir y nosotros no vamos a cambiar a ninguno de nuestros jugadores top como Sterling. Por lo que a veces no entiendo de donde vienen ese tipo de informaciones”, finalizó. Por el momento, la posibilidad de que el campeón del mundo con Francia llegue a Manchester es improbable.