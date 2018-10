Ricardo Gareca: “Tenemos todos los argumentos para estar en el próximo mundial” [VIDEO]

Ricardo Gareca dio a conocer el jueves pasado la lista de convocados de la selección peruana para los siguientes partidos amistosos ante Chile y Estados Unidos. Este lunes ofreció una entrevista al popular Julio César Uribe en donde hablaron del próximo proceso clasificatorio y sobre su experiencia en el Mundial de Rusia 2018.

El entrenador argentino indicó que la ‘bicolor’ se encuentra en un gran momento debido a la experiencia acumulada en jugadores jóvenes como Edison Flores o Renato Tapia. Asimismo, aseguró que están mejor preparados que años atrás y que el combinado nacional tiene todo para aspirar a Qatar 2022.

"Sí, creo que tenemos los argumentos para estar en Qatar 2022, pero eso no significa que vamos a estar en el Mundial. Nosotros tenemos una selección joven con jugadores que cada vez acumulan más partidos. Hay jugadores que no son lo mismo que cuando debutaron ¿tenemos que arrancar de cero otra vez?, si ya tenemos un recorrido", indicó Gareca.

"No me fijo tanto en la parte táctica. Hay triunfos que no te dejan nada, hay derrotas que te dejan cosas positivas para después te dará el análisis. En Europa los campos son alfombras; mientras acá en el fútbol local trabajan en un campo de juego que no son los ideales. Una buena selección tiene que saber defender y saber atacar. Hay determinados momentos en que se necesita no arriesgar", agregó.

"Tenemos una gran cantidad de jugadores jóvenes que ya tienen partidos importantísimos acumulados. La selección yo creo que está mejor parada para lo que se viene de lo que estuvo antes”, sentenció el ‘Tigre’ a Fox Sports.

EL DATO

Ricardo Gareca asumió la dirección técnica de la selección peruana en marzo del 2015.