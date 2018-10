André Silva: "Cristiano Ronaldo es una leyenda, yo no soy el sucesor de nadie" [VIDEO]

Actualmente es la referencia del ataque sevillista, André Silva cuenta con una confianza fulminante para defenderse con acciones en el campo y lanzar alguna polémica con sus afirmaciones. Esto pasó con el delantero de la Selección Portuguesa de Fútbol cuando se le comparó de forma insólita con Cristiano Ronaldo.

Con 22 años tuvo palabras de elogio para el futbolista más importante en Portugal, desterrando todo tipo de comparativo con la estrella de Juventus: "Cristiano es Cristiano. Ha hecho mucho y yo estoy empezando. Todos quieren hacer lo que ha hecho Cristiano. No soy su sucesor. Cristiano es Cristiano y André es André. Sería bueno hacer lo que ha hecho él, pero yo quiero hacer mi camino. Cristiano es una leyenda. No hay nadie como él. Quiero seguir sus pasos, pero como André".

Mientras conversaba con la web principal de Sevilla, André Silva, no olvidó su mal momento con el AC Milan la temporada pasada pero entiende que ellos lo mostraron en Europa como un producto de calidad: "Juego para el Sevilla, pero soy jugador del Milan. El fútbol es fútbol y no hay nada igual. No tengo respuesta para lo que pasó el año pasado. Sé que este año me siento bien y que tengo ganas de hacer más goles y ganar más partidos con el equipo".

Además, fue señalado como una figura en Sevilla por el tremendo partidazo que se mandó ante el Real Madrid, lo cual es significativo en su corta edad: "El primer gol que hecho contra el Real (Madrid)... Marcar contra el Real en casa. No sé si en el primer o segundo gol sentí algo diferente, me vinieron las lágrimas, quizá porque estaba mi madre en la grada y había cumplido años. Todas las personas que conozco me hablan del himno y de las luces, que es espectacular. Me lo tengo que aprender, pero me sé algunas cosas como 'hasta la muerte'".

EL DATO:

André Silva llegó al Sevilla cedido con opción a comprar por un monto cercano a 38 millones de euros.