"Cristiano dejó el listón muy alto, no se puede tapar el sol con un dedo"

Real Madrid sumó su tercera partido sin ganar, dos por la Liga y hoy perdió en la Champions League ante el CSKA Moscú en Rusia. Tras ello, el arquero costarricense, Keylor Navas salió al frente a poner el pecho y terminó reconociendo que Cristiano Ronaldo hace falta dentro del plantel.

"Cristiano dejó el listón muy alto. No es un secreto. No se puede tapar el sol con un dedo, pero es pasado y no podemos vivir de ello", señaló en la zona mixta el arquero Keylor Navas tras la sorpresiva derrota del Real Madrid a manos de CSKA Moscú por el Grupo G de la Champions League.

Sobre la falta de gol en el Real Madrid, Navas señaló que "Los compañeros lo hacen lo mejor posible y llegarán los goles". El arquero ‘tico’ además señaló que "Nosotros respetamos las decisiones de Lopetegui en la portería, yo solo voy a estar preparado siempre para cuando vea mi nombre en los titulares".

Finalmente, Keylor Navas fue consultado sobre las rotaciones en el Real Madrid y la competencia que afronta con Thibaut Courtois en la portería. "Me siento igual que cuando llegué, para mí es un privilegio jugar al fútbol y no voy a bajar los brazos en ningún momento. No sé si jugaré en Vitoria, eso pregúntaselo al míster; y estoy preparado siempre".

DATO:

El próximo partido del Real Madrid será ante el sorprendente Alavés. Este encuentro se disputará el sábado desde las 11:30 a.m. / Hora peruana.