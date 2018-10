Boca Juniors vs Cruzeiro EN VIVO ONLINE: Transmisión en DIRECTO, guía de canales TV y formaciones por Copa Libertadores | HORARIO

Boca Juniors y Cruzeiro chocarán este jueves 4 de octubre (7.45 p.m. - hora peruana / EN VIVO ONLINE vía FOX Sports) en el estadio Mineirao de la ciudad de Belo Horizonte por el partido de vuelta de la ronda de cuartos de final de la Copa Libertadores 2018. El 'Xeneize' sacó una ventaja por 2-0 en la ida disputada en Buenos Aires.

El Boca Juniors acude a Belo Horizonte con la ventaja de que se clasificará con solo un empate o hasta con una derrota por un gol de diferencia, gracias a la ventaja de 2-0 en La Bombonera, pero tendrá que promover varios cambios en su formación titular frente a este renovado Cruzeiro.

La principal baja de Boca Juniors será la del guardameta Esteban Andrada, que aún se recupera de la cirugía en el rostro a la que tuvo que ser sometido tras su choque con Dedé, jugador del Cruzeiro, en el encuentro de ida en Argentina. La dirigencia pensó en el portero peruano Pedro Gallese, pero, finalmente se decidió por el boliviano Carlos Lampe.

Pero el técnico Guillermo Schelotto, de Boca Juniors, eligió a Agustín Rossi para ocupar el puesto de Esteban Andrada ante Cruzeiro. Por otro lado, hay dudas con los reemplazados para Leonardo Jara y Darío Benedetto. Julio Buffarini y Ramón 'Wanchope' Ábila se perfilan para ser titulares.

El entrenador de Boca Juniors, además, estudia otros cambios para fortalecer la defensa del equipo pensando en un empate, por lo que Lucas Olaza puede cederle el lugar al lateral Emanuel Mas y Lisandro Magallán puede ser sustituido por Paolo Goltz. Cruzeiro ya tuvo problemas para poder salir del buen cerrojo que puso Boca Juniors, al menos en ese partido.

El vencedor del partido entre Boca Juniors y Cruzeiro se medirá en semifinales al Palmeiras, que venció 2-0 (4-0, en el global) el Colo Colo tras haberse disputado la revancha este último miércoles en Sao Paulo, Brasil. En la otra llave, se encuentra River Plate y Gremio, actual campeón defensor de la Copa Libertadores.

Cruzeiro va por la remontada ante Boca Juniors

Tras haber caído por 2-0 en su visita al Boca Juniors en Buenos Aires, Cruzeiro necesita vencer en casa por más de dos goles de diferencia para inscribirse como semifinalista, instancia en la que ya están el River Plate argentino y el Gremio brasileño.

El equipo comandado por el técnico Mano Menezes sabe que se trata del partido más importante del año pero ganó confianza luego de que el departamento médico dejara claro que todos los titulares del considerado equipo ideal del Cruzeiro por el entrenador podrán ser alineados este jueves contra Boca Juniors.

El Cruzeiro, además, no cuenta con ningún sancionado debido a que la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) autorizó que el zaguero Dedé dispute el compromiso, pese a haber sido expulsado en el partido en Buenos Aires por una cuestionada decisión arbitral tras su choque con el portero Esteban Andrada del Boca Juniors.

Olha aí, Nação Azul! Se liga no recado do Mário Tilico, autor de dois gols na histórica virada contra o River Plate, na final da Supercopa de 1991. Havíamos perdido o jogo de ida por 2 x 0 e no Mineirão revertemos vencendo por 3 a 0. pic.twitter.com/YAO8mGx7Pc — Cruzeiro Esporte Clube (@Cruzeiro) 4 de octubre de 2018

Esta es la primera vez desde que comenzó la Copa Libertadores que el conjunto de Belo Horizonte tiene a disposición los 30 inscritos en la Libertadores y en condiciones ideales de juego a los 11 integrantes del Cruzeiro.

El principal refuerzo es el centrocampista uruguayo Giorgian de Arrascaeta, que se recuperó de la lesión en la pierna izquierda que le impidió disputar el partido de ida y desde hace varios días se entrena junto a los titulares.

Su regreso a la cancha como principal creativo al lado de Thiago Neves permitirá que el delantero argentino Hernán Barcos juegue como único hombre de punta del Cruzeiro.

La última vez que el Cruzeiro usó su equipo titular completo fue hace tres semanas, cuando se impuso por 1-0 al Palmeiras en el partido de ida de las semifinales de la Copa de Brasil.

ALINEACIONES PROBABLES: BOCA JUNIORS VS. CRUZEIRO

CRUZEIRO: Fabio; Edilson, Dedé, Léo, Egídio; Henrique, Lucas Silva, Robinho, Giorgian de Arrascaeta, Thiago Neves; y Hernán Barcos.

Entrenador: Mano Menezes.

BOCA JUNIORS: Agustín Rossi; Julio Buffarini, Carlos Izquierdoz, Lisandro Magallán o Paolo Goltz, Emmanuel Mas; Wilmar Barrios, Nahitán Nández, Pablo Pérez; Sebastián Villa, Cristian Pavón y Mauro Zárate.

Entrenador: Guillermo Schelotto.