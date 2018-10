Gianluigi Buffon y la depresión que por poco lo lleva a retirarse del fútbol

En enero próximo Gianluigi Buffon cumplirá 41 años, edad en que muy pocos deportistas logran mantenerse en el fútbol. Bueno, el arquero italiano aún sigue vigente y en un nivel muy bueno. Hoy en día es titular en el poderoso PSG y ya muchos se preguntan: "¿cuál es su secreto?"

El propio Gianluigi Buffon contó hace algún tiempo. "Rico y famoso, la depresión me ataco igualmente. En 2004 me trató una psicóloga, porque no estaba satisfecho con mi vida ni con el fútbol", dijo el arquero en una entrevista para La Stampa italiano en 2008.



Luego prosiguió: "De pronto me temblaban la piernas. Era como si mi cabeza no fuera mía, sino de otro, como si siempre estuviera en otro sitio. De pequeño, curiosamente, no entendía que las personas ricas o normales cayeran en la depresión. Ahora entiendes que hay discursos absurdos y superficiales. Porque hay miles de motivos para la depresión, incluso si eres rico y admirado. Y puedo entender que te falte un estímulo, que no estés satisfecho con tu vida. Tal vez porque no encuentras a la mujer apropiada, o si no eres capaz de ganar la Liga de Campeones. Quizás porque no eres capaz de apreciar lo que tienes... Realmente fue una época malísima".

Finalmente Gianluigi Buffon cerró la nota con estas palabras. "Aquel episodio fue una dura lucha contra mí mismo. Sin la ayuda de médicos ni de medicinas. No era feliz y tuve que aprender a serlo. Necesitaba quererme más, disfrutar de la vida y de mis seres queridos. No podía pensar solo en el fútbol. Aquella traumática experiencia me hizo una persona madura y fuerte. Vencer a la depresión fue la mejor parada de mi carrera".