Julen Lopetegui habló sobre su futuro en el Real Madrid

Julen Lopetegui está preocupando a todos en el Real Madrid. El entrenador español, quien llegó a las arcas de la 'Casa Blanca' en el mes de junio, no está teniendo los mejores resultados últimamente. Su equipo no ha podido marcar goles en poco más de ocho horas (Marcelo terminó con la sequía hoy) y no está ganando. Esta mañana volvió a perder en la Liga Santander a manos del Levante, quien visitó el Santiago Bernabéu sin achicarse y fue a buscar el triunfo.

Con rostro serio y claras muestras de preocupación, Julen Lopetegui apareció después de la derrota del Real Madrid y habló con los medios de comunicación en zona mixta. Le preguntaron sus apreciaciones sobre el partido, el encuentro de Champions que se viene a mitad de semana y también sobre su continuidad en el cargo de director técnico en el banquillo de la 'Casa Blanca'. El estratega español respondió a todas las preguntas y dio pistas sobre su futuro.

"Me encuentro con más ánimos que nunca. Ahora mismo lo último que pienso es en eso (su destitución). Me preocupa levantar a los chicos rápidamente, porque tenemos un partido muy importante de Champions en tres días, y que sigan creyendo para cambiar esta dinámica", fueron las palabras de Lopetegui cuando le preguntaron sobre un posible despido por parte de Florentino Pérez ante los malos resultados que está teniendo el Real Madrid y la afición no está soportando.

Acerca del encuentro, fue claro al momento de analizar lo que pasó en el campo del Bernabéu. "En el fútbol se gana con goles. Creo que hemos hecho todo lo que hay que hacer para ganar. Al principio del partido han sucedido cosas extrañas. Prácticamente con un tiro a puerta en contra íbamos perdiendo 0-2", dijo Lopetegui acerca del encuentro, al que catalogó como extraño también debido a que al final del encuentro el árbitro solo quiso añadir poco tiempo de reposición.

"Quizás el partido no era para añadir 4 minutos solo. Pero ese es un detalle sin más. El comportamiento de los aficionados ha sido espectacular. Les digo que el equipo va a seguir dejándose la vida", fueron las últimas palabras que tuvo Julen Lopetegui sobre el partido. Ahora se pondrá a trabajar y preparará a sus dirigidos para el encuentro de mitad de semana que tendrán válido por la Champions League.