¿Zlatan Ibrahimovic regresa al Manchester United? Esto dijo José Mourinho

La MLS quedó chica para el nivel de Zlatan Ibrahimovic, quien tras romperla en Los Ángeles Galaxy, corrió el rumor que podría volver a Europa y hasta se dijo que el Manchester United lo quería, opción que ya quedó descartada.

José Mourinho, técnico de los 'Red devils', aseguró que el sueco no volverá a Old Trafford. El club británico busca un '9' que compita el puesto con Romelu Lukaku, quien lleva ocho partidos sin marcar.

PUEDES VER: Alexis Sánchez tomó la decisión de irse de Manchester United

"Por ahora no es posible (traer otro delantero)", dijo el estratega luso, quien confía que el artillero belga superará su mala racha.

PUEDES VER: Zlatan Ibrahimovic bailó al estilo de Fortnite en programa de televisión [VIDEO]

"Siempre siento que el próximo partido es el partido en el que va a marcar. Lo siento en cada encuentro. Un día marcará y entonces recuperará sus niveles de confianza, los cuales ahora mismo no están", sostuvo 'The Special One' sobre Lukaku.

Sin embargo, a Zlatan Ibrahimovic aún le queda opción del Real Madrid, club que urge de un delantero centro tras el pobre nivel que viene mostrando Karim Benzema.

EL DATO

'Ibra' lleva 22 goles en 26 partidos con LA Galaxy.