Liverpool vs Cardiff EN VIVO por la fecha 10 de la Premier League

La escuadra de Liverpool recibirá este sábado 27 de octubre al conjunto de Cardiff en Anfield Road a las 09:00 horas (peruana) EN VIVO ONLINE LIVE STREAMING por la jornada 10 de la Premier League, la cuál será transmitida por DIRECTV Sports, Sky HD y Telemundo Deportes.

La victoria de 1-0 que logró Liverpool la semana pasada de visita ante Huddersfield extendió su mejor inicio en una temporada de la Premier League. A ello se sumó el 4-0 que logró en la UEFA Champions League ante Estrella Roja de Belgrado a mediados de la semana. Esto aumentará su confianza antes del encuentro contra Cardiff, equipo que disfrutó de su primera victoria en la temporada contra Fulham en la última fecha.

El entrenador del Liverpool, Jurgen Klopp, señaló que tiene muchas de ganas de conocer a Neil Warnock, estratega de la visita. "Tengo muchas ganas de conocerlo, he escuchado mucho. Cardiff merece todo nuestro respeto y lo conseguirán". Por su parte, Warnock calificó a los anfitriones como "los mejores del mundo", reconociendo que es poco probable que su equipo deje Anfield con un resultado positivo."Es virtualmente imposible para cualquier equipo en el juego actual.

El Liverpool no tiene nuevas preocupaciones de lesiones, pero permanecerá sin los mediocampistas Naby Keita y Jordan Henderson, quienes están afuera con problemas menores en el muslo. En la tienda de Cardiff, Harry Arter y Josh Murphy tienen dudas sobre su condición física, luego de que el primero sufriera una lesión en el tobillo durante la victoria por 4-2 sobre el Fulham el fin de semana pasado, mientras que el máximo goleador Murphy tuvo un golpe en el entrenamiento esta semana.

Gary Madine (Cardiff) podría regresar al equipo después de un proceso gripal, pero Nathaniel Mendez-Laing (rodilla), Lee Peltier (hombro) y Danny Ward (rodilla) permanecen al margen con Joe Ralls que cumple el segundo juego de una prohibición de tres partidos.

Liverpool y Cardiff no se han reunido desde la temporada 2013-14 en la Premier League: los Rojos ganaron ambos juegos, ganando 3-1 en Anfield y 6-3 fuera de casa. La última victoria de Cardiff sobre el Liverpool fue en diciembre de 1959 en el segundo nivel, una victoria de 4-0 en Anfield en el tercer partido de liga de Bill Shankly a cargo del Liverpool.

POSIBLES ALINEACIONES DEL LIVERPOOL VS CARDIFF

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Wijnaldum, Fabinho, Salah, Shaqiri, Mané; Firmino.

DT: Jurgen Klopp.

Cardiff: Etheridge; Écuélé Manga, Bamba, Morrison, Bennett; Paterson, Gunnarsson, Damour, Reid, Harris, Víctor Camarasa.

DT: Neil Warnock.

FECHA, HORA Y ESCENARIO DEL LIVERPOOL VS CARDIFF

Fecha: Sábado 27 de octubre de 2018

Hora: 09:00 hora peruana.

Escenario: Anfield Road

GUIA CANALES - PAISES

Perú: DIRECTV Sports

Argentina: DIRECTV Sports

Bolivia: DIRECTV Sports

Chile: DIRECTV Sports

Colombia: DIRECTV Sports

Ecuador: DIRECTV Sports

Paraguay: DIRECTV Sports

Venezuela: DIRECTV Sports

Uruguay: DIRECTV Sports

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Estados Unidos: UNIVERSO, NBCSN, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC, NBCSports.com, NBC Sports Live, UNIVERSO NOW

Panamá, Nicaragua, Guatemala, República Domincana: Sky HD

INTERNET: ¿DÓNDE SEGUIR EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE EL LIVERPOOL VS CARDIFF?

En Internet, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro entre Liverpool vs Cardiff. Además, podrás ver el resumen al finalizar el cotejo.