Alexandre Pato anotó un golazo en el 1-0 del Tianjin Quanjian sobre Guangzhou R&F por la liga china [VIDEO]

El delantero del Tianjin Quanjian, Alexandre Pato, aprovechó aprovechó la habilitación del volante chino por izquierda, Wang Yongpo, para anotar - de una exquisita definición - el 1-0 en el partido ante Guangzhou R&F, encuentro válido por la jornada 27 de la liga china.

Pato - sin marca alguna - y tras un control orientado hacia su pierna más hábil, decidió encarar al stopper por derecha Jiang Jihong, quién al quedar lejos del ariete brasileño, permitió esos segundos vitales - para el ex jugador del Milán - pues buscaba su perfil para acomodar el esférico en el ángulo de la portería de Cheng Yuelei.

El ex jugador del Villarreal no necesitó aplicar demasiada violencia al remate. La moderada potencia - sumada a la técnica y giro - fue suficiente para vencer al arquero chino, quién a pesar de realizar un estupendo vuelo, no alcanzó - ni siquiera a rozar - el balón que significó el 1-0.

A sus 29 años. Alexandre Pato cumple su segunda temporada en Tianjin Quanjian, equipo de media tabla de la liga china, procedente del Villareal de la liga española. Ha jugado en total 45 encuentros (con el de hoy) anotando en ellos 27 goles.

EL DATO

Alexandre Pato fue noticia en Brasil tras responder un "tweet" publicado por Inter de Porto Alegre en el encuentro que sostuvo su ex equipo ante Vasco da Gama. "Yo que estoy en China no vi que era penal", fue el mensaje enviado luego de que el cuadro local lograra empatar a los 'Rojos' por la pena máxima en la última jugada del encuentro.