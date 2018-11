Juan Manuel Vargas fue el último peruano que enfrentó al Barcelona [VIDEO]

La Liga de España no se detiene y este fin de semana habrá un partido que tendrá especial interés para el Perú. El Rayo Vallecano, donde el lateral derecho nacional Luis Advíncula viene destacando, buscará su primera victoria en condición de local de la temporada cuando reciba al poderoso Barcelona, líder del campeonato.

El veloz futbolista enfrentará por primera vez al equipo ‘Azulgrana’ y, por más complejo que sea el duelo, buscará, junto a sus compañeros, los valiosos 3 puntos. Pero no será la primera vez que un peruano enfrente en el torneo español a Luis Suárez y compañía, pues la última vez fue Juan Manuel Vargas, cuando vestía las sedas del Real Betis.

No obstante, el recuerdo no es de los mejores para el ‘Loco’. Aquella vez, un 30 de diciembre del 2015, el Barcelona no tuvo piedad en el Camp Nou y goleó por 4-0 a los ‘Béticos’. Heiko Westermann (en contra), Lionel Messi y un doblete de Luis Suárez terminaron con las aspiraciones del equipo de Juan Vargas, quien jugó los 90’.

Luis Advíncula, a pesar de las buenas actuaciones que ha tenido en este inicio de la temporada, no ha logrado sacar buenos resultados colectivamente. En este momento, Rayo Vallecano se ubica en el penúltimo lugar de la tabla de posiciones, con solo 6 unidades. La motivación de enfrentar al Barcelona será grande y lograr el triunfo no es imposible.