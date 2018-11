Los cambios a las reglas del fútbol que le propondrá la International Board a la FIFA

La International Football Association Board (IFAB), un ente que trabaja de la mano con la FIFA, quiere realizar diferentes modificaciones en las reglas del juego. Por ejemplo, cuando se ejecuten los penales en un tiempo reglamentario se acabarían los goles de rebote.

Según el diario inglés The Telegraph, el penal solo constará de un tiro y si el disparo lo ataja el portero o choca en el palo no habrá segunda jugada; el ejecutor no podrá rematar nuevamente tras el rebote. El juego se reiniciará con un saque de meta.

PUEDES VER: Gianni Infantino no descarta que el Mundial de Qatar 2022 sea con 48 selecciones

La IFAB cree que esta nueva disposición eliminaría los problemas de invasión de área en los remates de penal. Estas ideas serán presentadas en sendas reuniones que se llevarán a cabo el 5 y 6 de noviembre en Londres.

PUEDES VER: ¿La Copa América 2020 se jugará en Estados Unidos?

Asimismo, también se propone cambiar la Ley 12 Faltas y Malas Conductas, específicamente en el tema de sancionar una mano dentro del área como penal.

Al día de hoy se dice que se cobra penal cuando "toca la pelota deliberadamente con la mano", pero al decir "deliberada" se interpreta de muchas maneras por los árbitros. La reforma eliminaría el anterior término y pasaría a decirse "posición natural o no natural del brazo".

Finalmente, se quiere terminar con el tiempo muerto en los cotejos. Se evalúa detener el cronómetro, como sucede en el baloncesto, cuando un jugador esté lesionado, porque esta táctica muchas veces la utilizan los jugadores para ganar minutos. Asimismo, cuando un futbolista sea reemplazado deberá irse por la línea más cercana y no por la mitad del campo como sucede en la actualidad.

Cabe señalar que todos los cambios serán evaluados y para implementarse deben constar con la mayoría de votos, los mismos que se reparten entre la IFAB (4) y la FIFA (4). Para aprobarse cualquier modificación se necesitan al menos seis votos.

EL DATO

La IFAB existe de 1886 y es una asociación internacional conformada por las cuatro asociaciones de fútbol del Reino Unido y la FIFA. Es la encargada de definir las reglas del fútbol a nivel mundial y sus futuras modificaciones.