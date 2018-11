Leicester: Jugadores e hinchas dedicaron triunfo al presidente del club ‘Fox’ [VIDEO]

El Leicester City ha pasado por una situación complicada en los últimos días, luego de que su presidente Vichai Srivaddhanaprabha perdiera la vida en un accidente aéreo. Luego de ello, el equipo ‘Fox’ canceló su partido ante Southampton por la Copa a mitad de semana y recién la mañana de hoy volvió a los terrenos de juego tras lo sucedido.

La visita al Cardiff City estuvo cargada de emotividad, desde el inicio del juego. Jugadores e hinchas del Leicester utilizaron polos en homenaje al estimado presidente y, cuando Demarai Gray anotó el gol de la victoria (54’), otro emotivo momento se vivió. El joven atacante celebró con otra prenda dedicada al Vichai, señalando al cielo.

Consumada la victoria del equipo ‘Fox’, nuevamente todo el plantel se reunió para realizar para el recuerdo un impresionante momento de despedida. Jugadores y cuerpo técnico del Leicester se acercó a la tribuna en la que se encontraban sus hinchas en masa para darle el último adiós a Vichai Srivaddhanaprabha.

The support we've received from @CardiffCityFC, football fans everywhere and the wider world has been overwhelming.



