Real Madrid vs Viktoria Plzen VER EN VIVO ONLINE GRATIS por FOX Sports: Con Gareth Bale, 'merengues' ganan 4-0 en DIRECTO por grupo G de la Champions League | GUÍA TV

Real Madrid vs. Viktoria Plzen VER EN VIVO ONLINE GRATIS vía FOX Sports y Movistar Partidazo: se medirán este miércoles 7 de noviembre (8.00 p.m. - hora peruana; 9.00 p.m. - hora española) en el estadio Doosan Arena por el grupo G de la UEFA Champions League 2018-19. Los merengues buscarán quedarse con la punta. Vinicius Jr irá al banquillo en el cuadro dirigido por Santiago Solari.

REAL MADRID VS. VIKTORIA PLZEN: MINUTO A MINUTO EN VIVO Y DIRECTO

- Sigue el partido entre Real Madrid y Vikria Plzen en vivo y directo.

SEGUNDO TIEMPO: REAL MADRID VS. VIKTORIA PLZEN

- 53' Cobran posición adelantada de Nacho.

- 51' Toni Kroos aprovecha un rebote fuera del área para rematar el palo izquierdo, pero el balón pasa cerca.

- 50' ¡UUFF! Chory remate de media distancia y aparece Courtois para despejar el balón.

- 47' ¡UUFF! Lucas Vázquez remata fuera del área y el balón pasa cerca del palo izquierdo.

- 45' ¡Arrancó el segundo tiempo!

PRIMER TIEMPO: REAL MADRID VS. VIKTORIA PLZEN

- 45+3' ¡Final del primer tiempo! Real Madrid vence 4-0 al Viktoria Plzen.

- 42' Falta en ataque de Regillon a Petržela, tiro libre para Viktoria Plzen.

- 39' ¡GOOOOL DEL REAL MADRID! Gareth Bale define al segundo palo tras un pivoteo de Benzema.

- 38' Cambio en Viktoria Plzen, entra Petržela por Havel.

- 36' ¡GOOOOL DEL REAL MADRID! Karim Benzema pone el tercero de cabeza tras un pivoteo de Bale.

- 36' Kroos remata fuera del área, pero el balón se desvía en un defensor. Tiro de esquina para Real Madrid.

- 34' Falta de Kopic sobre Nacho, tiro libre para Real Madrid.

- 28' Cermak dispara por el lado derecho del área, pero se desvía en Odriozola. Tiro de esquina para Viktoria Plzen.

- 27' Benzema queda con el balón frente al arco, pero Hejda rechaza el balón. Tiro de esquina para Real Madrid.

- 25' Cobran mano de Cermak en el borde del área, tiro libre para Real Madrid.

- 22' ¡GOOOOOL DEL REAL MADRID! Casemiro anota de cabeza tras un centro de Toni Kroos.

- 19' ¡GOOOOOL DEL REAL MADRID! Karim Benzema se adentra por la izquierda para rematar con el perfil derecho.

- 19' Lucas Vázquez intenta un centro por la banda izquierda pero el balón se va de largo.

- 14' Sergio Ramos manda un codazo en la cara de Milan Havel.

- 8' ¡PALO! El balón se desvía en Nacho y se estrella con el travesaño.

- 7' ¡UUFF! Chory intenta un centro por la izquierda, pero el balón se desvía en Nacho. Tiro de esquina para Viktoria Plzen.

- 4' Viktoria Plzen corta los espacios del Real Madrid.

- 3' Cobran posición adelantada de Karim Benzema.

- 2' Real Madrid circula el balón en el medio de la cancha.

- 1' ¡Comenzó el partido!

- Calentamiento de los jugadores del Real Madrid. No juega Luka Modric.

ALINEACIONES CONFIRMADAS: REAL MADRID VS. VIKTORIA PLZEN

Real Madrid: Courtois, Odriozola, Nacho, Ramos, Reguilon, Casemiro, Kroos, Ceballos, Lucas, Benzema y Bale.

Entrenador: Santiago Solari.

Viktoria Plzen: Hruska; Rezník, Hejda, Hubník, Limbersky; Hrosovsky, Prochazka; Kopic, Havel, Cermak; y Chory.

Entrenador: Pavel Vrba.

PREVIA: REAL MADRID VS. VIKTORIA PLZEN

En tiempos revueltos cualquier rival es peligroso. Lo demostró el Viktoria Plzen en el Santiago Bernabéu, en el penúltimo capítulo de Julen Lopetegui, nuevo técnico del Real Madrid, en el banquillo madridista antes de quedar sentenciado en el clásico del Camp Nou. Sin complejos compitió de tú a tú al vigente campeón de las tres últimas ediciones de la Champions League y acarició la gran sorpresa (2-1).

Con ese aviso y en el intento de recuperar la autoestima perdida, con Solari al mando y dos victorias (Melilla en Copa y Real Valladolid en Liga) que calman el ambiente y menguan la crisis de resultados, el Real Madrid visita Pilsen, ciudad donde nunca jugó en su historia.

Regresa a la República Checa 17 años después con un balance pobre que está obligado a mejorar si no quiere dejar escapar el liderato de grupo en su pulso con el Roma. Una sola victoria en su primera visita, 2-3 ante el Sparta de Praga en noviembre de 2001. Desde entonces, dos empates y dos derrotas, resultados que no pasan por la mente de Solari que se juega su futuro en el Real Madrid.

Con él cambió la dinámica de resultados, el factor fortuna que tan en contra tuvo Lopetegui, y ahora necesita dar un paso más: mejorar el fútbol. Para ello, debe tomar decisiones como las que tomó ante el Real Valladolid, sentando de suplente a un Isco que se perfila titular en el lugar de Marco Asensio y definir un doble pivote en el 4-2-3-1 en el que no entran todos. Casemiro recibió mal ser el primer cambio y volverá al eje el día que alcanza 50 partidos en Champions League.

Aunque la principal decisión de Solari apunta a la portería, donde parece que se acaba la Champions League para Keylor Navas, competición que le dio Lopetegui en su apuesta por la alternancia de guardametas. Courtois sería titular en Liga y competición europea, quedando solo la Copa del Rey para el costarricense.

Problemas en la defensa del Real Madrid

Los problemas del once llegan en defensa, con lo justo por las lesiones de Dani Carvajal, Marcelo, Raphael Varane y Jesús Vallejo. El buen rendimiento en los laterales de los jóvenes Odriozola y Reguilón les asegura la continuidad.

La dolorosa derrota en Moscú ante el CSKA obliga al Real Madrid a no volver a tropezar a domicilio. Se topará con un Viktoria Plzen sin complejos que busca hacer historia en la cuarta jornada de la Champions League, en un partido el club checo, más allá del resultado, ha calificado como el "encuentro del siglo".

La mala noticia para sus intereses es la lesión de su estrella, el delantero Michal Krmencik, por una rotura del ligamento cruzado de la rodilla izquierda que le hace despedirse de la temporada.

Nunca antes el Real Madrid visitó la localidad cervecera de Bohemia occidental, cuyo equipo disputa su tercera temporada en el torneo de mayor prestigio a nivel de clubes, la Champions League. Barcelona, Milán o Manchester City sí lo hicieron en pasadas ediciones y el presente regala a los jugadores su sueño de medirse al vigente campeón.

"Es lo máximo que nos puede ocurrir: darles la bienvenida en nuestro campo", afirmó en la web del club el centrocampista Patrick Hrosovsky, autor del gol del Pilsen en el Santiago Bernabeu, y que dispuso de otra gran ocasión para poner el empate. "Es uno de los partidos más grandes de mi trayectoria. Jugar con el Real, que ganó tantas veces la Champions League, y recibirlos en casa, es una fiesta y una vivencia bárbara para todos", señaló el capitán Roman Hubnik.

Actualmente el equipo que prepara Pavel Vrba encabeza la liga checa, con igualdad de puntos que el Slavia de Praga tras obtener un valioso triunfo el fin de semana frente al Banik de Ostrava, equipo que días antes había apeado a los de Vrba del torneo copero. En Liga de Campeones son colistas del Grupo G con un punto.

ALINEACIONES PROBABLES: REAL MADRID VS VIKTORIA PLZEN

Viktoria Pilsen: Hruska; Rezník, Hejda, Hubník, Limberský; Procházka, Hrosovský; Horava, Kovarik, Petrzela; y Reznicek.

Real Madrid: Courtois; Odriozola, Nacho, Sergio Ramos, Reguilón; Casemiro, Kroos; Bale, Modric, Isco; y Benzema.

Entrenador: Santiago Solari.

Árbitro: Deniz Aytekin (Alemania).

Estadio: Doosan Arena.