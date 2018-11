Manu, el niño que conmovió al Atlético de Madrid y cumplió su sueño de conocer a Griezmann [VIDEO]

La vida es un vaivén. De ida y vueltas. En donde encuentras obstáculos y a veces caes en ellos. Y a veces duele levantarse, y cuando creemos que no podemos más, decidimos dimitir. A pesar de contar con todas las herramientas para salir del difícil momento.

Para Manu Oppenheimer sería mucho más fácil renunciar si tomamos en consideración el duro reto que le interpuso la vida inexplicablemente. Sin embargo, para el niño argentino no hay imposibles. A pesar de no tener ambas extremidades inferiores así como de no contar con una mano.

Todo comenzó cuando Manu realizaba sus ejercicios matutinos. Portaba dos artefactos ortopédicos que le permitían desplazarse en la prueba de vallas interpuesta por su asesor, pero eso no fue lo único llamativo. La camiseta que utilizó en aquella ocasión fue era nada menos que la del Atlético Madrid. ¿El número en su espalda? La 7, la de su ídolo Antoine Griezmann.

Tras conocer el hecho, el delantero de la selección de Francia - a través de un video - decidió invitar a Manu a las instalaciones del Wanda Metropolitano. Allí, el pequeño argentino pudo cumplir su máximo sueño: conocer al campeón del Mundo en Rusia 2018.