Francia vs Holanda EN VIVO: con Kylian Mbappé, chocan por la Liga de Naciones de la UEFA

Francia visitará la tarde de este viernes (2:45 p.m. / hora peruana) a su similar de Holanda en un partido que será válido por la quinta jornada de la Liga de Naciones de la UEFA. Este cotejo lo podrás ver totalmente gratis y EN VIVO vía DirecTV Sports. Si es que no tienes el canal contratado no te preocupes ya que podrás seguir las incidencias en el minuto a minuto que te ofrecerá, desde su web, Líbero.

El conjunto local llega a este partido con la mejor de las ganas luego de ganar en su último juego de esta competición. Recordemos que chocó frente a la poderosa Alemania y la dejó chica en el terreno de juego tras golear por 3-0 con una soberbia actuación de Memphis Depay. La 'Naranja Mecánica' necesita un triunfo para seguir soñando con meterse a los Play Offs de la Liga A.

Sin embargo, no tendrá nada fácil este partido debido a que Francia también llega de derrotar a Alemania. El marcador fue de 2-1 con un doblete de Antoine Griezmann en el segundo tiempo. Toni Kroos, de penal, había adelantado a los teutones en los primeros quince minutos de juego. Un triunfo mete al campeón del mundo a los Play Offs.

La última vez que ambas selecciones se enfrentaron fue en la segunda fecha de la Liga de Naciones de la UEFA. Ese encuentro se disputó en el Stade de France (Paris) y fue triunfo para el elenco local por 2-1. El primer gol del partido lo hizo Kylian Mbappé, pero Babel anotó el empate a veinte minutos del final. A pesar del golpe holandés, Olivier Giroud apareció sobre los 75' para marcar una diana que le dio los tres puntos a su selección.

¿Y las apuestas? Muchos preguntan últimamente por las cuotas que ofrecen las distintas casas de apuestas para este partido. El favorito, según Betsson, es Francia. Los visitantes tienen una cuota de 2.27 por cada sol apostado. El empate tiene una cuota de 3.50, mientras que el triunfo de Holanda está en 3.10. Habla, ¿le metes?

