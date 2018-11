Inglaterra vs Croacia ONLINE: Partido por la Liga de Naciones UEFA 2018

La Selección de Inglaterra y su similar de Croacia jugarán nuevamente un pase para llegar a esa ansiada final donde sienten que deben estar. El cuadro de Luka Modric fue vencedor en el primer duelo directo del Mundial de Rusia 2018, privando a los ingleses de jugar la segunda final mundial a lo largo de su historia llena de altos y bajos.

Pero no solo tendremos una situación límite entorno al partido, porque fuera de este clásico continental estará España enfocándose en que todo se les acomode a sus necesidades. La Selección de Luis Enrique está esperando un empate que les salve la temporada, cualquier otro resultado sacaría del 'Final Four' al cuadro de 'La Madre Patria'. Cruzan los dedos para que se geste una igualada entre Inglaterra y Croacia.

Kane: "It's a great opportunity, playing at home in front of 80,000 people, to reach a semi-final. It's a massive incentive." #threelions https://t.co/fJda0KNI5W

La baja más sensible en el cuadro de Croacia es que no estará Iván Rakitic después de sufrir unas molestias en pleno duelo contra España. Bajándose de los convocados como noticia de última hora y ahora solo debe descansar para estar enfocado en todo lo que le vendrá después. El equipo que termine ganando estará en la fase final, pero si empatan, España será el equipo que clasifique.

El juez del enfrentamiento será el griego Anastasios Sidiropoulos. Árbitro con mucha experiencia en competiciones europeas y con la característica de mostrar tarjetas ante el juego directo sin balón, esto porque lleva más de 9 partidos mostrando un mínimo de dos y un máximo de 10. En sus últimos 9 encuentros dirigidos ha mostrado tres tarjetas rojas.

Coming to @England v Croatia tomorrow? Make sure to check out our new restricted bag policy: https://t.co/KF3EV5Nr6A pic.twitter.com/DfjRJF3IWf

El combinado conocido como 'Los Tres Leones' del técnico inglés Gareth Southgate está con la obligación de sumar en casa después del buen nivel que ha mostrado en los últimos partidos. Aunque Wembley no ha sido el fortín que meta miedo en los rivales. Inglaterra necesariamente deberá ganar para meterse a la serie del Final Four.

XI Inglaterra: Pickford; Walker, Stones, Gomez, Chilwell; Dier, Henderson, Alli; Rashford, Sterling, Kane.

XI Croacia: Kalinic; Vrsaljko, Lovren, Vida, Jedvaj; Kovacic, Brozovic, Modric; Rebic, Perisic, Kramaric.

Fecha: domingo 18 de noviembre de 2018

Hora: 09:00 hora peruana.

Escenario: Wembley, Londres

Ecuador, Perú y Colombia - 9:00 a.m.

México - 8:00 a.m.

Bolivia - 10:00 a.m.

Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay - 11:00 a.m.

España - 3:00 p.m.

En Internet, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro entre Inglaterra vs Croacia. Además, podrás ver el resumen al finalizar el cotejo.

Important game and difficult match for @England tomorrow we need a win hope the lads are focused looking forward to watching it with my wife @wembleystadium Come on England 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿!