Bélgica vs Suiza EN VIVO por la fecha 6 de la Liga de las Naciones

La escuadra de Bélgica visitará este domingo 18 de noviembre al conjunto de Suiza en el Estadio Swissporarena en Luzern a las 14:45 horas (peruana) EN VIVO ONLINE LIVE STREAMING por la jornada 6 de la Liga de Naciones, la cuál será transmitida por Directv SPORTS, Blue To Go Video Everywhere y Univision Deportes.

Suiza recibe a la selección de Bélgica en el último partido de la campaña de la Liga de Naciones de la UEFA por el Grupo 2. Los locales aún tienen el recuerdo de la derrota por 2-1 en el partido de ida en Bruselas y buscarán darle el "vuelto" a los dirigidos por Roberto Martínez.

Los pupilos de Vladimir Petkovic ofreció una férrea resistencia, pero sucumbieron seis minutos después de haber logrado el empate por intermedio de Gavranović tras la anotación de Romelu Lukaku, quién completó la faena.

Bélgica lidera el grupo tras acumular tres victorias consecutivas. Los "Diablos Rojos" buscarán dominar el juego desde los primeros minutos, sin embargo, junto a Xhaka y Shaqiri, los cruzados tratarán de esconderles el balón.

Suiza cayó sorprendente este miércoles ante Qatar, selección que lo venció por 1-0. Sin embargo, cabe señalar que Petkovic decidió otorgarles descanso a sus principales figuras para el trascendental encuentro ante Bélgica.

POSIBLES ALINEACIONES

Suiza: Sommer; Mbabu, Lacroix, Elvedi, Rodríguez; Zakaria, Xhaka; Shaqiri, Freuler, Zuber; Seferovic.

Bélgica: Courtois; Alderweireld, Kompany, Boyata; Meunier, Tielemans, Witsel, Thorgan Hazard; Mertens, Batshuayi, Eden Hazard.

FECHA, HORA Y ESCENARIO

Fecha: Domingo 18 de noviembre de 2018

Hora: 14:45 hora peruana.

Escenario: Swissporarena, Luzern

GUIA CANALES - PAISES

Perú: DIRECTV SPORTS

Argentina: DIRECTV SPORTS

Bolivia: DIRECTV SPORTS

Chile: DIRECTV SPORTS

Colombia: DIRECTV SPORTS

Ecuador: DIRECTV SPORTS

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Paraguay: DIRECTV SPORTS

Venezuela: DIRECTV SPORTS

Uruguay: DIRECTV SPORTS

Estados Unidos: Univision Deportes En Vivo, UniMás, Univision NOW, Univision Deportes, ESPN+

Panamá, Guatemala, Honduras, Costa Rica, República Domincana, Nicaragua: Sky HD

INTERNET: ¿DÓNDE SEGUIR EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE EL BÉLGICA VS SUIZA?

