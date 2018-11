Vermaelen se aleja del Barcelona y podría llegar a la Premier

Thomas Vermaelen no está a gusto en el Barcelona, donde cumple un papel secundario, y contempla la posibilidad de alzar vuelo en invierno. El DT Ernesto Valverde no podría trabas a su salida, pues se trata de un jugador que no entra en sus planes.

Ante ello, diversos clubes empiezan a tocar la puerta del Barça con el objetivo de fichar a Vermaelen, quien quedará libre a final de temporada. La Premier League vuelve a sondear como posible destino del central de 33 calendarios.

Según una información recogida de 'Mundo Deportivo', Vermaelen tiene todo los boletos comprados para dejar el cuadro catalán, tras sus intentos fallidos de brillar con el Barcelona: 21 partidos en sus dos primeras temporadas (2014-15 y 2015-16) y 23 cotejos desde que volvió (2017).

En esta campaña, el belga apenas suma 3 cotejos y es consciente que tiene un duro competidor por el puesto: Clément Lenglet. Asimismo, no cuenta con la confianza de Valverde. Hace un par de temporadas, el Southampton y Watford quisieron ficharlo, ¿volverán a la carga?.

EL DATO:

En 2003, Vermaelen debutó en las filas del Ajax de Holanda. El belga solo disputó 1 partido en aquella temporada.