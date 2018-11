¿Cómo le fue a la Selección Peruana cada vez que jugó en Arequipa? [VIDEO]

La Selección Peruana se alista para enfrentar a su similar de Costa Rica en el Monumental de la UNSA la noche de este martes (7:30 p.m.) por un amistoso internacional de la última fecha FIFA que habrá este año. No es novedad que Ricardo Gareca haya pedido que el partido se juegue en la 'Ciudad Blanca' para que los futbolistas estén más cerca de sus aficionados que están en todos los rincones del Perú.

Sin embargo, no es la primera vez que la Selección Peruana jugará en este estadio. Ya han habido tres encuentros antes del de este martes ante Costa Rica. Uno de ellos justamente fue ante el mismo rival y la 'Selección de todos' logró ganar el partido por un contundente 3-0. Esto ocurrió un 14 de agosto del 1996 con goles de Paolo Maldonado, Roberto Palacios y Roberto Farfán.

Tres años antes de ese partido, pero el 11 de junio, fue la primera vez que la Selección Peruana pisó el Monumental de la UNSA. Fue para recibir en un amistoso internacional a la Selección de Venezuela. Ha sido el rival que más complicó debido a que anotó dos goles, pero Perú hizo tres y se quedó con el triunfo. En aquella oportunidad, Flavio Maestri anotó un doblete luego de que el primer tanto haya sido anotado por Roberto Martínez.

Con Ricardo Gareca, el combinado nacional ya sabe lo que es jugar en Arequipa. En el 2017, por un amistoso internacional, la 'bicolor' recibió a Jamaica. El país americano no pudo ante el poderío peruano y cayó por 3-1. Edison Flores, Renato Tapia y Paolo Guerrero hicieron los goles para el deleite de todos los peruanos que colmaron las tribunas. Hoy en día, solo los dos primeros jugadores en mención están en la convocatoria, pero no estarían en el once titular.