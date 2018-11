Ricardo Gareca ya tiene once confirmado para enfrentar a la Selección de Costa Rica

Las selecciones de Perú y Costa Rica se enfrentarán en el Monumental de la UNSA este martes por la noche (7:30 p.m.) en amistoso internacional por fecha FIFA. Será la última prueba para los dirigidos por Ricardo Gareca en este año. El 'Tigre' ya tiene su once inicial con varios cambios comparando a lo que fue la alineación titular en la derrota contra Ecuador.

Raúl Ruidíaz sigue recibiendo el respaldo de Ricardo Gareca y será titular. ¿Se convertirá en un indiscutible? Lo han cuestionado por su falta de gol con la camiseta del conjunto nacional y todos esperan a que esta noche pueda gritar un gol con la 'bicolor' luego de mucho tiempo. Atrás de él no estará Jefferson Farfán, pero sí Cristian Benavente.

El 'Chaval' ingresó en la etapa complementaria ante Ecuador, pero no pudo mostrar su mejor versión debido a que tuvo pocas opciones con el balón en sus pies. Hoy será titular y podría ser la última oportunidad para el volante creativo del Sporting Charleroi. Edison Flores se mantendrá en el once inicial y en el otro extremo estará Andy Polo. El hombre de Portland Timbers fue titular por última vez en el empate ante Estados Unidos y no defraudó.

Gallese, Corzo, Araujo, Santamaría, Trauco, Aquino, Yotún, Polo, Benavente, Flores y Ruidíaz. El once que probó hoy Ricardo Gareca @liberope — sandro bazan (@sandrobazan1) 20 de noviembre de 2018

Pedro Gallese seguirá bajo los tres palos, pero la defensa cambiará a un 75%. Esto debido a que Aldo Corzo, Miguel Araujo y Anderson Santamaría ingresarán al equipo titular. Miguel Trauco completa la línea defensiva de cuatro que propondrá esta noche 'El Tigre'. En la primera línea de volantes encontraremos a un indiscutible como Yoshimar Yotún acompañado de Pedro Aquino. Renato Tapia no convenció en el último amistoso e irá al banco.

Entonces, la alineación titular ante Costa Rica será: Gallese, Corzo, Araujo, Santamaría, Trauco, Aquino, Yotún, Flores, Polo, Benavente y Ruidíaz. Cabe destacar que este once fue el último que ensayó en la práctica de ayer.