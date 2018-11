Real Madrid no le quiere renovar contrato a Luka Modric

Florentino Pérez, presidente de Real Madrid, inició a trabajar para la siguiente temporada. Hay varios futbolistas que están próximos a terminar su contrato y está evaluando opciones para renovar y otras para no hacerlo. Uno de los 'cracks' que tiene los días contados en Chamartín es Luka Modric, volante croata de 33 años.

El futbolista que salió elegido como el mejor jugador de la Copa del Mundo de Rusia 2018 termina su contrato en junio del 2020 y no renovaría su vínculo con la 'Casa Blanca' debido a que maneja otras opciones como el fútbol italiano. De igual manera, el Real Madrid no le quiere proponer una extensión del mismo debido a que busca otros jugadores más jóvenes que le puedan dar alegrías a la afición.

A pesar de que el cuadro tricampeón de la Champions League no ve con buenos ojos renovarle el contrato a una de sus estrellas, la afición blanca está feliz con el rendimiento de Luka Modric. En los cánticos en el Santiago Bernabéu se puede oír: "Lukita, Lukita", pero aún así la directiva merengue no quiere seguir contando con 'The Best' para las siguientes temporadas.

Existe un contrato que Inter de Milán le ha ofrecido a Luka Modric a inicio de temporada y el croata ha visto con buenos ojos y le tienta ir a la misma liga que Cristiano Ronaldo decidió ir a inicio de temporada. Trata de un ingreso anual de 10 millones de euros durante cuatro temporadas, y con opción a retirarse en el Jiangsu Suning del fútbol chino, cuyo dueño también es el del cuadro de la Serie A.