Inter vs Tottenham EN VIVO con Kane e Icardi, partidazo por la fecha 5 de la Champions League [GRUPO B]

Inter y Tottenham se ven las caras este miércoles 27 de noviembre por el Grupo B de la Champions League. El encuentro se jugará en el Estadio de Wembley.

No tiene margen de error. Esta es la situación que le espera a Tottenham para el encuentro de este miércoles, ya que por ahora con solo cuatro puntos en la tabla del Grupo B se estaría quedando fuera de los octavos de final de esta Champions League.

Por ello el entrenador argentino Mauricio Pochettino no guardará nada y mandará toda la carne al asador. Dele Alli, Son, Eriksen y Harry Kane como único delantero será el ataque del Tottenham que buscará los tres puntos contra el equipo italiano.

