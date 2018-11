Hincha de River Plate en su emotiva carta: ""Nos mataron al fútbol. Nos mataron la alegría. Nos mataron la ilusión"

Gabriel Hugo Lanza,hincha de River Plate, no tuvo mejor forma que expresar su desazón por la postergación de la final de Copa Libertadores que escribiendo una carta, la misma que publicó a través de sus redes sociales.

"Nos mataron al fútbol. Nos mataron las ganas. Nos mataron la alegría. Nos mataron la ilusión. Nos ganaron los violentos", es una de las frases que más resaltan en el texto publicado en Facebook y que ya es viral.

Lanza también acusa a la sociedad argentina, los políticos y los dirigentes de matar el concepto fútbol. "Yo, me rindo. No doy más. No puedo más. Este país es una mierda. Estos políticos son una mierda. El fanatismo es una mierda".

Finalmente, el aficionado asegura que no le importa qué equipo se quede con el título de la Copa Libertadores y que dejará de ser socio del 'millonario'. Recordemos que Boca Juniors ha pedido en mesa que se descalifique al conjunto de la 'banda' y se le proclame campeón sin jugar el encuentro de vuelta.

EL DATO

River Plate perdió la localía del partido de vuelta de la final y en caso el cotejo, será en otra sede fuera de Argentina.