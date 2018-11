River Plate le pide a Boca Juniors que no arrugue y gane la Copa en la cancha

La gran final de la Copa Libertadores ha perdido su espíritu deportivo. En las oficinas de la Conmebol están haciendo sumas y restas. Números por aquí, números por allá. El negocio por encima de las personas.

Por esos millones de motivos pintados de verde, la entidad que gobierna el fútbol sudamericano quiere que el River Plate vs Boca Juniors se juegue así sea en la luna. Doha suena como opción para exponerse en vitrina con miras al Mundial Qatar 2022.

La directiva “Xeneize” no está dispuesta a aceptar tal imposición y se mantienen firme. Quieren ganar la Copa en los escritorios amparados en el antecedente del 2015, cuando a River le dieron los puntos tras sufrir ataques con gas pimienta en la “Bombonera”.

Sin embargo, la postura radical de Boca alteró los ánimos en tienda “Millonaria”. Rodolfo D'Onofrio, presidente de River, se mandó con todo contra Daniel Angelici, a quien acusó de traicionar su propia palabra.

"Demostrémosle al mundo que unos pocos no nos pueden vencer. No somos tan buenos, jueguen, nos pueden ganar. Vení a jugar, respetá tu palabra. Basta de presentar carillas, no inventes más nada. Hay que tener valores”, disparó.

“Firmamos un papel para que se jugara en 24 horas, para que fuera el domingo, acordamos postergarlo, pero nunca pensé que esa noche estaban escribiendo para pedir los puntos. Angelici faltó a su palabra, a lo que había prometido", agregó molesto el directivo de River.

EL DATO

Palmeiras, Gremio, Cruzeiro y Atlético Mineiro le manifestaron su apoyo a Boca. También otros clubes del continente como Olimpia, Cerro Porteño, Peñarol y Deportivo Cali los respaldaron.