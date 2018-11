Arsenal vs Vorskla EN VIVO: chocan por el Grupo E de la Europa League

Arsenal vs Vorskla se enfrentan EN VIVO EN DIRECTO ONLINE por la fecha 5 del Grupo E de la Europa League. El partido se jugará este jueves 29 de noviembre (12:55 p.m./hora peruana) en el Estadio Olímpico de Kiev. La transmisión estará a cargo de Fox Sports, y las incidencias las puedes seguir por Libero.pe.

El Arsenal, ya clasificado a los dieciseisavos de final de la Europa League, visita en un partido de mero trámite al Vorskla en una sede inédita para el club ucraniano.

Y es que el duelo se disputará en Kiev y no en Poltava por motivos de seguridad. Vale destacar que el gobierno ucraniano aprobó este martes la ley marcial en diez regiones de Ucrania tras los incidentes entre fragatas de ese país y de Rusia en el estrecho de Kerch. Por ese motivo, la UEFA decidió cambiar el escenario del partido.

1️⃣2️⃣ of the 2️⃣0️⃣ players included in our @EuropaLeague squad are products of the academy 🙌 pic.twitter.com/0ZSNz69OvT