Chelsea vs PAOK EN VIVO: Partido por la Jornada 5 de la Europa League

Chelsea y PAOK se enfrentan este jueves 29 de noviembre a las 3:00 p.m. (hora peruana) por la Jornada 5 de la fase de grupos en la Europa League. El partido se jugará en Stamford Bridge de Londres y transmitido por la señal de la cadena ESPN, mientras que podrás seguir todas las incidencias, con videos de lo más destacado al instante, en el minuto a minuto de Líbero.pe.

El Chelsea no llega con el mejor ánimo para este partido, pues cayó el fin de semana por 3-1 ante el Tottenham en la Premier League, dejando una muy mala cara. No obstante, el andar en el torneo europeo es de los mejores, pues ya con el primer puesto del Grupo L asegurado, solo espera terminar con las dos fechas restantes y esperar al rival de la siguiente etapa.

PAOK tomorrow...@willianborges88 was the man to make the difference in Greece earlier this season! 👌 pic.twitter.com/vvHDSK6WON