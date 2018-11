Lionel Messi habló tras quebrar el récord de Cristiano Ronaldo en la Champions [VIDEO]

Ya está acostumbrado a romper marcas pero una nueva siempre será motivo de felicidad. Lionel Messi se convirtió en el máximado goleador de la Champions con un solo club, superando a Cristiano Ronaldo. La 'Pulga', con su tanto de ayer al PSV Eindhoven, llegó a las 106 dianas, una más que el portugués.

"Me enteré recién, no estaba al tanto. Contento por esta estadística y contento de sumar una victoria más", expresó el zurdo, que seguidamente explicó su gol: "Pasó justo por ahí la pelota y terminó entrando muy fuerte. Me pone contento porque nos hizo abrir el partido y estar un poco más tranquilos".

Asimismo, analizó el rendimiento de los 'culés' ante los holandeses: "Sobre todo en el primer tiempo, perdimos muchas pelotas inocentes, regalamos muchas contras y faltas, que sabíamos que ellos eran fuertes ahí. Con el 2-0 ellos tuvieron más la pelota y nos metieron muchos centros con gente alta".

Para concluir, el '10' habló de sus expectativas para esta Champions. "Siempre estamos preparados, pero después durante el año pasan muchas cosas. El año es muy largo, pasan muchos partidos. Hablar ahora de lo que puede llegar a pasar en febrero, en los octavos, es muy complicado. Hay que pensar en el presente, en lo que viene e ir con tranquilidad. Pero siempre estamos preparados para lo máximo".

Lionel Messi volverá a su selección el próximo año.