Juventus vs Fiorentina EN VIVO por la jornada 14 de la Serie A

La escuadra de Juventus visitará este sábado 1 de diciembre al conjunto de Fiorentina en el Estadio Artemio Franchi, Florencia a las 12:00 (peruana) EN VIVO ONLINE LIVE STREAMING por la jornada 14 de la Serie A, la cuál será transmitida por ESPN, RAI Italia y beIN Sports.

Juventus lidera la Serie A con ocho puntos de ventaja al haber ganado 12 de sus 13 partidos respectivos de liga esta temporada. Es el único equipo de las cinco divisiones principales de Europa que permanecen invictos fuera de casa en 2018, ganando 13 y empatando cinco.

Siguen sin poder contar con los mediocampistas Emre Can y Sami Khedira. Ante dichas ausencias, Massimiliano Allegri ha optado por un centrocampista de Blaise Matuidi, Miralem Pjanic y Rodrigo Bentancur, que ha funcionado extremadamente bien para los Bianconeri.

Por su parte, los locales se quedarán sin el defensor Germán Pezzella para el choque ante la Vieja Señora, debido a una lesión de bíceps. El entrenador de la Fiorentina, Stefano Pioli, probablemente utilice el dúo Federico Chiesa y Giovanni Simeone a pesar de su mala forma.

Un duro dato estadístico que es el conjunto violeta sufre un paternalismo por parte de los dirigidos por Allegri.: de los últimos nueve juegos, solo ha podido ganar en una sola ocasión. ¿Podrá cambiar la historia?

Un logo speciale per #NelsonMandela sulle maglie viola che scenderanno in campo in #FiorentinaJuventus nel centenario dalla nascita di #Madiba #Mandela100 #BeTheLegacy pic.twitter.com/LpEnUfjALD