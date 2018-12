Ernesto Valverde: "Es muy extraño que Messi no esté para el 'Balón de Oro', no me cuadra" [VIDEO]

Lionel Messi no está entre la lista de futbolistas favoritos para ganar el 'Balón de Oro' en esta temporada, generando el ruido en sus fanáticos y algunos comentarios en contra de la organización por parte de otras personalidades más que importantes en el fútbol internacional.

Es el caso de Ernesto Valverde que no esperó mucho tiempo para tirarse abajo al bufete de jueces del 'Balón de Oro', destacando a su capitán en Barcelona y elevando su categoría en voz de protesta por su destitución del podio de competidores. El DT culé recordó los mejores capítulos de 'La Pulga' en esta temporada.

"Me sorprende lo mismo que a cualquiera, porque por ejemplo Messi ha sido el mejor en la primera, en la segunda y en la quinta jornada de la Champions. Y no lo decimos nosotros, lo eligió la UEFA. Y en la tercera y en la cuarta debió de jugar mal, no lo sé... O estaba lesionado".

Después de eso no quiso decir mucho más sobre esta situación, pero ante tanta insistencia no se guardó la última daga contra los detractores de 'El Rosarino': "No tengo nada que decir. A los que estén, les felicitamos, y luego cada uno que piense lo que quiera. Pero es un poco extraño, sí".

EL DATO:

La entrega de 'El Balón de Oro' está programada para el lunes 3 de diciembre (3:00 p.m. - HORA PERUANA).