Chivas vs Toluca EN VIVO: partidazo por la tercera fecha del Clausura de la Liga MX

Chivas y Toluca se enfrentarán este domingo 20 de enero a las 7:30 p.m. (hora peruana) por la tercera fecha del Clausura 2019 de la Liga MX. El encuentro se disputará en el estadio Akron y será transmitido por la señal de Azteca 7 y TDN. Podrás seguir las incidencias, con videos de lo más destacado al instante, mediante el minuto a minuto de Líbero.pe.

Un verdadero partidazo será el que disputarán Chivas y Toluca este domingo ya que ambos marchan como líderes en el Clausura aunque los 'Diablos Rojos' se ubican como primeros por una mejor diferencia de goles y buscarán afianzarse como únicos líderes en el paíz azteca.

Pero el 'Rebaño Sagrado' ha comenzado con el pie derecho esta temporada ya que ha sumado cuatro triunfos al hilo tanto por la Liga como por la Copa MX y quiere seguir por ese camino por lo que saldrán con lo mejor de su plantel para hacer respetar la localía.

Además será un duelo especial para el DT del Guadalajara, José Saturnino Cardozo, ya que enfrentará al equipo de sus amores donde llegó a ser máximo goleador e ídolo pero también será especial para Alexis Vega ya que hasta hace poco vistió los colores del Toluca.

Por el lado de la visita, el panorama es similar ya que son los actuales líderes y quieren demostrar que en este Clausura están para grandes cosas tal ya que en las dos primeras fechas vencieron al Morelia y al Puebla, respectivamente.

🐐🆚🔥

¡A seguir con el paso perfecto frente a @Chivas!

🗓 Domingo, 20 · enero

🕙 18:30 hrs.

🏟 Estadio Akron#SiempreDiablos pic.twitter.com/3otSDItjza — Toluca FC (@TolucaFC) January 19, 2019

POSIBLES ALINEACIONES DEL CHIVAS VS TOLUCA EN VIVO ONLINE

XI Chivas: Gudiño; Van Rankin, Pereira, Mier, Ponce; Brizuela, Molina, Beltrán, Cisneros; Pulido y Vega.

XI Toluca: Talavera; Salinas, González, Mora, García; Mendoza, Ríos, William da Silva, Canelo, Barrientos; Triverio.

HORARIOS DEL CHIVAS VS TOLUCA EN VIVO ONLINE

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 7:30 p.m.

Estados Unidos: 7:30 p.m. (ET) / 5:00 p.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Domincana, El Salvador y Nicaragua: 6:30 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 8:30 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 09:30 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 1:30 a.m. (día siguiente).

¿Dónde seguir EN VIVO y EN DIRECTO EL ENCUENTRO ENTRE CHIVAS VS TOLUCA?

En Internet, el duelo entre Chivas y Toluca, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.