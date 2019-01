Tigres vs Cruz Azul HOY EN VIVO vía TDN: partidazo por la Liga MX

VER EN VIVO Tigres vs Cruz Azul | HOY desde las 10:00 p.m. (hora peruana) y 9:00 p.m. (hora mexicana) en el Estadio Universitario por la jornada 3 del Torneo Clausura 2019 Liga MX. Cotejo será transmitido EN DIRECTO vía TDN, Televisa y Univisión Deportes, así como LIVE STREAMING | GRATIS POR INTERNET por Libero.pe.

Tigres recibe esta noche a Cruz Azul de Yoshimar Yotún -quien es duda por lesión-, último finalista del torneo mexicano en el que será el partido más atractivo de la fecha.

Los 'Felinos' actualmente marchan en la quinta casilla con 4 puntos, a dos del primer lugar que de momento lo comparten Toluca, Lobos BUAP y Chivas de Guadalajara. Los 'Cementeros', por su parte, se ubican en el puesto 14 con solo una unidad y buscan recuperar el camino en el campeonato.

Tigres inició el Torneo Clausura 2019 empate ante León y posteriormente una victoria por goleada a Tijuana. Cruz Azul lo hizo con un empate ante Puebla y una derrota ante el Guadalajara en el Azteca.

La última vez que Tigres vs Cruz Azul se enfrentaron fue en agosto del año pasado, cuando la 'Máquina Cementera' ganó por la mínima diferencia con tanto de Roberto Alvarado.

TIGRES vs CRUZ AZUL | HORARIOS ALREDEDOR DEL MUNDO

México - 9:00 p.m.

El Salvador - 9:00 p.m.

Nicaragua - 9:00 p.m.

Honduras - 9:00 p.m.

Guatemala - 9:00 p.m.

Costa Rica - 9:00 p.m.

Perú - 10:00 p.m.

Ecuador - 10:00 p.m.

Colombia - 10:00 p.m.

Panamá - 10:00 p.m.

Bolivia - 11:00 p.m.

Venezuela - 11:00 p.m.

Argentina - 12:00 a.m. (domingo)

Uruguay - 12:00 a.m. (domingo)

Chile - 12:00 a.m. (domingo)

Paraguay - 12:00 a.m. (domingo)

TIGRES vs CRUZ AZUL | CANALES DE TRANSMISIÓN

Costa Rica - TDN

El Salvador - TDN

Guatemala - TDN

Honduras - TDN

México - Televisa Deportes En Vivo, Afizzionados, Canal 5 Televisa, TDN

Nicaragua - TDN

Panamá - TDN

Estados Unidos - Univision Deportes, Univision NOW, Univision

¿DÓNDE SERGUIR EN VIVO Y EN DIRECTO EL ENCUENTRO ENTRE TIGRES vs CRUZ AZUL?

Para el duelo entre TIGRES vs CRUZ AZUL Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.